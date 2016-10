ATV 2 00:35 bis 02:30 Komödie Filofax - Ich bin du und du bist nichts USA 1990 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich hätte Autodieb Jimmy Dworski nur noch zwei Tage im Knast abzusitzen. Doch aufgrund der Baseballmeisterschaften und der Tatsache, dass seine Lieblingsmannschaft im Finale spielt, bricht er kurzerhand aus. Gedeckt wird die ganze Aktion von seinen Kumpels mittels eines handfesten Gefängnisstreiks. Und wie der Zufall es so will, findet Jimmy den verloren gegangenen Terminplaner des Werbefachmannes Spencer Barnes. Während dieser hilflos durch L.A. irrt, nützt Jimmy die Gelegenheit und nimmt seine neue Existenz als Werbeguru auf, mit allen Terminen und Verpflichtungen. Das absolute Chaos ist somit vorprogrammiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jimmy Dworski) Charles Grodin (Spencer Barnes) Anne de Salvo (Debbie) Loryn Locklin (Jewel) Stephen Elliott (Walter Bentley) Veronica Hamel (Elizabeth) Hector Elizondo (Gefängnisleiter) Originaltitel: Taking Care of Business Regie: Arthur Hiller Drehbuch: Jill Mazursky, Jeffrey Abrams Kamera: David M. Walsh Musik: Stewart Copeland Altersempfehlung: ab 6