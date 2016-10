ATV 2 22:25 bis 00:35 Western Young Guns USA 1988 2016-10-27 02:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken New Mexico, 1878: Der Rancher John Tunstall stellt einige junge Männer als Cowboys bei ihm ein. Neben der harten Arbeit mit dem Vieh bietet er ihnen auch die Chance, Lesen und Schreiben zu lernen. Dem reichen Großgrundbesitzer Murphy ist der gutherzige Farmer schon länger ein Dorn im Auge. Er stellt ihm eine tödliche Falle und Tunstalls junge Gefolgsleute schwören Rache. Da Murphy aber auch den Sheriff kontrolliert, laufen sie Gefahr, selbst am Galgen zu enden. Dennoch ernennt der zuständige Richter die Jungs zu Deputies, um Tunstalls Mörder ordnungsgemäß festzunehmen. Doch unter der Führung des undisziplinierten William Bonney wächst sich die Suche nach den Tätern zu einer gnadenlosen Hetzjagd aus. William gelangt dadurch zu gefürchtetem Ruhm und erwirbt einen neuen, schillernden Namen: Billy the Kid. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilio Estevez (William H. Bonney alias "Billy The Kid") Kiefer Sutherland (Josiah Gordon "Doc" Scurlock) Lou Diamond Phillips (Jose Chavez y Chavez) Charlie Sheen (Richard "Dick" Brewer) Dermot Mulroney (Dirty Steve Stephens) Casey Siemaszko (Charley Bowdre) Jack Palance (Lawrence G. Murphy) Originaltitel: Young Guns Regie: Christopher Cain Drehbuch: John Fusco Kamera: Dean Semler Musik: Anthony Marinelli, Brian Banks Altersempfehlung: ab 16

