Niederlande 2 22:55 bis 00:25 Sonstiges 2Doc: Best of Enemies USA 2015 HDTV Merken Een ongekend fel televisiedebat tussen politieke tegenstanders in 1968 vormt de angstige voorbode van het huidige meedogenloze medialandschap in Amerika. Televisie speelt een belangrijke rol bij de Amerikaanse verkiezingen. In 1968, het jaar dat Nixon zal worden verkozen tot president, zoekt de Amerikaanse televisiezender ABC een nieuwe aanpak om aandacht te besteden aan de presidentsverkiezingen en nodigt de uiterst conservatieve journalist, oprichter van de National Review, William F. Buckley en de progressieve schrijver en liberale bon vivant Gore Vidal uit om met elkaar in gesprek te gaan en de presidentiële conventies te bespreken. In een aantal live-uitzendingen nemen de mannen, die een hekel aan elkaars opvattingen hebben, het tegen elkaar op. Het Netwerk hoopt op vuurwerk en dat krijgen ze. Is het debat aanvankelijk intellectueel, persoonlijk en politiek, al snel mondt het uit in een openbare scheldpartij. Het is het eerste Amerikaanse voorbeeld van moddergooien naar een politieke tegenstander. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Paul Newman (Himself) Kelsey Grammer (William F. Buckley) John Lithgow (Gore Vidal) Dick Cavett (Himself) Arthur Miller (Himself) Gore Vidal (Himself) Noam Chomsky (Himself) Originaltitel: Best of Enemies Regie: Robert Gordon, Morgan Neville Musik: Jonathan Kirkscey