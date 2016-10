Niederlande 2 11:00 bis 12:05 Sonstiges Eucharistieviering/Eurovisie Allerheiligen, Walcourt (België) NL 2016 Merken De eucharistieviering op het hoogfeest van Allerheiligen komt vanuit de Sint-Maternusbasiliek in Walcourt (bisdom Namen, België). Op 1 november, één dag voor Allerzielen, viert de rooms-katholieke kerk Allerheiligen: dit hoogfeest is bedoeld om in één viering alle bekende en onbekende heiligen te eren. Hoofdcelebrant: Jean Tornafol, de deken van Walcourt. De homilie wordt gehouden door Didier Croonenberghs o.p. Muzikale ondersteuning: Het koor van Walcourt en het duo Marc Grauwels (gitaar) en Jacques Delvaux (fluit). In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Eucharistieviering/Eurovisie