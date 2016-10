Niederlande 2 20:25 bis 20:55 Sonstiges Koken met Van Boven Kokkels en scheermessen NL 2015 HDTV Merken In Nederland worden veel schelpdieren gevangen, schoongemaakt, gekookt, ingevroren en geëxporteerd naar Zuid-Europa. De zuiderlingen zijn er dol op. En wij ook, als we er op vakantie zijn en op een zonovergoten terras lekker tapas of paella met een glaasje wijn bestellen. Maar als het daar om gaat, kunnen we ons de reis besparen. Yvette bereidt scheermessen en kokkels met zelfgemaakte zilte boter en zwart geblakerde prei. In tien seconden klaar en ook thuis verrassend lekker. In Google-Kalender eintragen Moderation: Yvette van Boven Originaltitel: Koken met Van Boven

