Niederlande 2 16:50 bis 17:50 Sonstiges Natuur op 2: Attenborough and the giant dinosaur GB 2016 HDTV Sir David Attenborough vertelt over de ontdekking van een reusachtig fossiel van een dinosauriër in Argentinië: De Argentinosaurus. Dit is een betrekkelijk nieuw ontdekte soort plantenetende titanosaurus, die waarschijnlijk het grootste dier is geweest die ooit op aarde heeft geleefd. Attenborough bezoekt de plaats waar het fossiel is opgegraven en brengt de gigant tot leven middels computer animaties en een 37 meter lang model skelet. Originaltitel: Attenborough and the Giant Dinosaur Regie: Charlotte Scott