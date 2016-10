Niederlande 2 13:05 bis 13:40 Sonstiges Fryslân DOK 125 jaar Houtfabriek in Grouw NL 2016 HDTV Merken Een houtfabriekje voor botervaten dat uitgroeit tot grootste werkgever van Friesland en uiteindelijk ten onder gaat. Daarover gaat de documentaire over de Halbertsma-fabrieken in Grou. Het bedrijf dat later pallets en deuren produceert is van grote betekenis voor de ontwikkeling van het bekende watersportdorp geweest. In 2013 werd de palletafdeling gesloten. In Grou worden, onder een andere naam, nog wel deuren gemaakt. Dit weekend is er een grote reünie naar aanleiding van het 125-jarig bestaan. In de documentaire "It Houtsjefabriek" van Piter Tjeerdsma uit 1991 bijzondere verhalen van oud-medewerkers en veel unieke beelden uit het familiearchief van de Halbertsma's. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Fryslân DOK Regie: Piter Tjeerdsma