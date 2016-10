Niederlande 2 10:00 bis 10:30 Sonstiges Landinwaarts NL 2016 HDTV Merken Komende maand verschijnt voor het eerst sinds het overlijden van Marten Toonder een nieuw boek met Tom Poes en "heer van stand" Olivier B. Bommel. Aanleiding is het feit dat het eerste Tom Poes boek 75 jaar geleden verscheen. De tekst van de nieuwe strip is geschreven door schrijver Henk Hardeman en de tekeningen zijn van illustratrice Henrieke Goorhuis. Dieuwertje Blok bezoekt de 26-jarige illustratrice en vraagt waarom juist haar de eer is toebedeeld de beroemde stripfiguren opnieuw tot leven te wekken. Kleindochter Milou Toonder staat er in elk geval helemaal achter. * Historicus Maarten van Rossem neemt Dieuwertje mee naar het Teylers Museum in Haarlem, waar één van zijn favoriete schilderijen hangt. Het is van de 19e-eeuwse schilder Jan Weissenbruch en het is getiteld 'Aan de Lek bij Elshout'. * Janny van der Heijden leert deze week van alles over whiskey. Ze gaat naar Vroomshoop en ontmoet de jonge whisky-destillateur Lisanne Benus. In Google-Kalender eintragen Moderation: Dieuwertje Blok Originaltitel: Landinwaarts!