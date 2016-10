Kabel1 Doku 04:15 bis 04:45 Dokumentation Air Boss Die Memphis Airshow (1) GB 2014 16:9 HDTV Merken Wenn Ex-Marine Wayne Boggs eine Show plant, herrscht Disziplin und Ordnung. So hält er es auch bei der Planung der Memphis Airshow. Es sind sowohl Tages- und Nachtvorführungen geplant - eine Herausforderung für den Air Boss. Die Hauptattraktion am Boden ist der Jet Truck, ein wahres PS-Monster. In der Luft sind es die Snow Birds, die Kunstflugstaffel der Canadian Air Force, die Hunderte von Menschen anziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Boss