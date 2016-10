RTL2You 22:10 bis 23:05 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Eskalation USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Scott ist außer Kontrolle. Er wird in Frankreich mit einer anderen Frau fotografiert und Kourtney weiß nicht, wie viel sie noch ertragen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Gamble (Himself) Caitlyn Jenner (Herself) Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Kylie Jenner (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12