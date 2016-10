RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Letzter Tag in Sydney D 2016 16:9 HDTV Merken Luisa muss sich heute von ihrem Freund verabschieden, denn die 2 Wochen in Sydney sind leider schon vorbei. Beiden fällt es sehr schwer und deshalb versuchen sie die letzten Stunden gemeinsam noch mehr zu genießen. Sophia steht ein wichtiger Tag bevor, denn sie hat ein Shooting für "About you" und wird zum Idol. Es gibt coole Outfits, eine coole Location in Hamburg und ein sympathisches Team. Außerdem erfahren wir, warum Lina nach der letzten Nacht mit Bobby aufgewühlt ist und was für Beziehungstipps sie für uns hat. Roxi zeigt überraschende Vorher/Nachher Fotos aus der Zeit, wo sie mehr gewogen hat und Filiz wird bei einem Kinobesuch sehr emotional. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 261 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 141 Min.