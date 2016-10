RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Unabhängigkeitstag bei Lina D 2016 16:9 HDTV Merken Lina feiert in Los Angeles den Unabhängigkeitstag und ist mit ihren Followerinnen unterwegs. Roxi''s Drama mit dem geklauten Schlüssel geht weiter. Als Ablenkung geht sie raus zum Joggen und entdeckt dabei eine neue Sportart, die sie gerne ausprobieren will. Sophia ist in Hamburg unterwegs, weil sie ein Shooting für ihre Agentur machen muss. Luisa''s Abschied von Daniel kommt immer näher und beide haben damit zu kämpfen. Filiz macht aus einem einfachen Nudelkochen ihre eigene Kochshow. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

