RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Flohmarkt in Berlin D 2016 16:9 HDTV Merken Während Filiz mit Freundin Alena auf dem Flohmarkt schlendert, verrät sie, was sie eigentlich von Liebe und Monogamie hält. Anderes Land, anderer Flohmarkt, aber die gleichen Probleme: auch bei Lina dreht sich noch alles um ihren Ex. Wird ein Treffen mit ihm alles wieder ändern? Während sich Sophia hübsch macht für ein Fußballspiel in Schwerin, bekommen wir überraschende Einblicke in ihr Leben als Teenie - Kurzhaarschnitt inklusive. Roxi zeigt, wie ihre coolen Instagram Bilder eigentlich entstehen. Luisa muss sich überwinden und für ihren Freund Hackfleisch kochen, obwohl sie schon seit 9 Jahren Vegetarier ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

