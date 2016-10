RTL2You 07:00 bis 07:55 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Liebe und andere Hindernisse D 2016 16:9 HDTV Merken Sophia fährt mit ihrer Mama an die Ostsee, während Filiz die Hauptstadt unsicher macht. Luisa hat nur noch wenige Tage mit ihrem Freund und verrät, was sie von Fernbeziehungen hält. Lina macht sich auch Gedanken über ihren Ex, denn Bobby will sie zurück. Roxi passiert der Super-Gau in Magdeburg. Warum sie sogar zur Polizei muss, das seht ihr in dieser Folge. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

