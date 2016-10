RTL2You 16:50 bis 17:15 Trickserie One Piece Buggy, der Clown J 1999 Stereo Merken Die Diebin Nami hat die Seekarte von Buggy, dem Clown gestohlen. Seitdem wird sie von ihm verfolgt. Als sie den ahnungslosen Ruffy trifft, trickst sie ihn aus, liefert ihn bei Buggy ab und behauptet, er sei der Dieb der Karte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Konosuke Uda Altersempfehlung: ab 12