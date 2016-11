Schweiz 1 15:00 bis 16:35 Drama Dora Heldt - Urlaub mit Papa D 2009 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich will Christine (Julia Stinshoff) nach der Scheidung von ihrem Mann Daniel (Oliver Hörner) mit ihrer Freundin Dorothea einfach nur einen Frauenurlaub auf Norderney machen und dabei Gastgeberin und Pensionsbesitzerin Marleen (Astrid Meyerfeldt) beim Umbau ihrer Kneipe helfen. Doch dann wird sie zu ihrem Entsetzen von ihrer Mutter dazu verdonnert, ihren Vater Heinz (Lambert Hamel) mitzunehmen. Heinz bringt nicht nur alles auf der Baustelle durcheinander, sondern verdächtigt den charmanten Pensionsgast Johann (Steffen Groth), in den sich Christine verliebt, ein gesuchter Heiratsschwindler zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stinshoff (Christine) Lambert Hamel (Heinz) Steffen Groth (Johann) Bettina Lamprecht (Dorothea) Astrid Meyerfeldt (Marleen) Philipp Sonntag (Kalli) Christoph Hagen Dittmann (Gisbert) Originaltitel: Dora Heldt: Urlaub mit Papa Regie: Mark von Seydlitz Drehbuch: Stefani Straka Kamera: Guntram Franke Musik: Christoph Zirngibl