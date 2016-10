kabel eins 18:10 bis 20:15 Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Ratskeller" in Wülfrath und "Alpengasthof" in Weißbach (1) D 2013 16:9 HDTV Merken Frank Rosin im Sondereinsatz - der Sternekoch ist zu Beginn der neuen Staffel gleich in doppelter Mission unterwegs: Der "Ratskeller" im nordrhein-westfälischen Wülfrath ist vom finanziellen Ruin bedroht. Binnen 18 Monaten haben die Jungunternehmer Tanja (26) und René Würnitzer (39) rund 50.000 Euro Schulden angehäuft. Rettung ist nicht in Sicht, denn das Restaurant wird in der Kleinstadt nicht angenommen. Ein weiterer Hilferuf erreicht Frank Rosin aus Weißbach im Berchtesgadener Land: Die Zimmermädchen des Hotels "Alpengasthof" klagen über die schlechte Stimmung im Betrieb, Sie machen sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze und die Existenz ihrer Chefs. Für den Sternekoch eine Premiere: Diesmal gilt es nicht nur ein Restaurant, sondern gleich ein ganzes Hotel zu retten. Frank Rosin im Sondereinsatz - der Sternekoch ist zu Beginn der neuen Staffel gleich in doppelter Mission unterwegs: Der "Ratskeller" im nordrhein-westfälischen Wülfrath ist vom finanziellen Ruin bedroht. Ein weiterer Hilferuf erreicht Frank Rosin aus Weißbach im Berchtesgadener Land: Im Falle des "Alpengasthofs" muss er nicht nur ein Restaurant, sondern gleich ein ganzes Hotel zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frank Rosin Originaltitel: Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!