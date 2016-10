Phoenix 16:00 bis 16:45 Dokumentation Das Kennedy-Attentat - Drei Tage im November USA 2013 Live TV Merken Es gibt viele Verschwörungstheorien zu den Ereignissen rund um den 22. November 1963 - den Tag, an dem der damalige US-Präsident John F. Kennedy in seiner Limousine in Dallas auf offener Straße erschossen wurde. Innerhalb von 90 Minuten verhaftete die Polizei den Verdächtigen Lee Harvey Oswald und präsentierte ihn später als Einzeltäter. Zwei Tage nach dem Attentat wurde Oswald von dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby ermordet - noch bevor Anklage gegen ihn erhoben werden konnte. In dieser Dokumentation geben die involvierten Polizisten zum ersten Mal Auskunft: Wie konnten sie Oswald so schnell finden? Warum hielt das FBI kritische Informationen zurück? Die Polizisten des Dallas Police Departments geben einen einzigartigen Einblick in die Geschehnisse zwischen dem 22. und 24. November 1963. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Capturing Oswald