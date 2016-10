Phoenix 00:00 bis 01:00 Diskussion Forum Wirtschaft Der Brexit und die Wirtschaft - Beben mit Langzeitfolgen? D Live TV Merken Die Zustimmung der Briten zum Austritt aus der Europäischen Union hat nicht nur im Königreich selbst zu einem politischen Erdbeben geführt. Nach und nach werden auch die ökonomischen Konsequenzen dieser "historischen" Entscheidung deutlich. Vor allem die Wirtschaft in Großbritannien werde unter dem Brexit enorm leiden, befürchten Ökonomen. Aber auch für die Unternehmen auf dem europäischen Kontinent werden die Folgen noch lange spürbar sein. Wie werden sich Konjunktur und Arbeitsmarkt in Deutschland und Europa entwickeln? Droht ein Exodus von Firmen aus Großbritannien? Werden weitere Länder dem britischen Beispiel folgen und die europäische Wirtschaftsgemeinschaft verlassen? Über diese und weitere Fragen diskutiert Peter Frey im Forum Wirtschaft unter dem Titel "Der Brexit und die Wirtschaft - Beben mit Langzeitfolgen?" In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Frey Gäste: Gäste: Prof. Michael Heise, Prof. Achim Wambach, David Marsh, Dr. Martin Wansleben Originaltitel: Forum Wirtschaft