Phoenix 15:45 bis 16:30 Dokumentation Görings Ministerium Geschichte einer deutschen Machtzentrale D 2016 Das heutige Finanzministerium wurde 1935 als Reichsluftfahrtministerium von Hermann Göring eingeweiht. Görings ehemaliges Ministerium ein Haus der Macht und Machtausübung seit 80 Jahren. Seltene, noch nie gezeigte Archivaufnahmen ermöglichen eine spannende Reise zurück in die Geschichte von Görings einstiger Machtzentrale. Zum ersten Mal wird dieses riesige Gebäudeensemble filmisch umfassend dokumentiert, kommen Zeitzeugen zu Wort, die hier gearbeitet haben und so die Umbrüche der Geschichte hautnah erlebten. Originaltitel: Görings Ministerium