TLC 23:50 bis 00:40 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Apartment des Todes USA 2014 Amelia und Calvin Braddy und ihre kleinen Töchter starten ein neues Leben in einer schönen, großen Wohnung in Hampton, Tennessee. Doch kurz nach dem Einzug hat Amelia das Gefühl, im neuen Domizil nicht allein zu sein. Eines Tages gibt es einen Unfall, bei dem das Haus um ein Haar Feuer fängt. Dann erfährt das Paar, dass hier vor Jahren eine andere Familie durch einen Brand völlig ausgelöscht wurde. Amelia ist überzeugt, dass ihr neues Heim von den Geistern der toten Kinder heimgesucht wird, doch als die Erscheinungen plötzlich gewalttätig werden, wird Folgendes klar: Hier ist eine weitaus teuflischere Macht am Werk, die alle vernichten will. Originaltitel: A Haunting