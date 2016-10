TLC 17:15 bis 18:15 Dokusoap Die Putzneurotiker: Einsatz auf dem Land GB 2016 Merken Tapeley Park in der Grafschaft Devon ist seit über 150 Jahren im Besitz der Familie Christie. Früher war es ein beliebter Treffpunkt für den Adel, aber das ist lange her. Der jetzige Besitzer Hector ließ seine Hippie-Freunde einziehen und feierte New-Age-Partys. Doch der Besitz hat unter Hectors Lifestyle sehr gelitten und verlotterte zusehends. Da er am Sterbebett seines Vaters versprochen hatte, das Herrenhaus in Ehren zu halten, bekommt er nun Unterstützung von einem sauberkeitsbesessenen Zweierteam: Carly hat eine Zwangsneurose und verbringt jede freie Minute mit Staubwischen. Unterstützt wird sie von Rob, der den Putzlappen nicht aus der Hand legen kann. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Obsessive Compulsive Cleaners: Country House Rescue