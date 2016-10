TLC 19:20 bis 20:15 Dokusoap Die Putzneurotiker: Einsatz auf dem Land GB 2016 Merken Das Herrenhaus Forcett Hall ist im Besitz von James Edwards-Heathcote und Gattin Alison. In den 1930ern war das Anwesen voller Leben, doch jetzt herrscht nur noch Durcheinander und Dreck. Seit über 80 Jahren wurde hier nicht ausgemistet. Und die Instandhaltungskosten wachsen der Familie über den Kopf. Um die Einkünfte aufzubessern, soll ein Teil von Forcett Hall zur Frühstückspension umfunktioniert werden, doch davor steht viel Arbeit an. Gut, dass Unterstützung naht: Der 51-jährige Dave putzt seine Wohnung drei Mal täglich und ist Sklave seiner Hygiene-Zwänge. Mit von der Partie ist Kelly, bei der ebenfalls eine Putz-Zwangsstörung diagnostiziert wurde. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Obsessive Compulsive Cleaners: Country House Rescue