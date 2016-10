TLC 23:55 bis 00:45 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Im Angesicht des Bösen USA 2014 Merken Jennifer ist vor kurzem wieder mit ihrer Jugendliebe Jamie zusammengekommen und mit ihm und ihren Töchtern nach Escambia Bay, Florida, gezogen. Das Haus am Wasser scheint für die Familie perfekt. Doch die Schönheit des Anwesens kann nicht über die düstere Geschichte der Gegend, in der Sklaven auf den Plantagen gequält wurden, hinwegtäuschen. Schon kurz nach dem Einzug geschehen seltsame Dinge: Küchengeräte gehen von alleine an, unheimliche Schritte tappen durch die Flure, eine unsichtbare Präsenz ist allgegenwärtig und treibt Jennifer fast in den Wahnsinn. Ist die Familie noch zu retten, oder wird sie von dem Spukhaus ins Unglück gestürzt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting