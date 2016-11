Super RTL 16:15 bis 16:45 Trickserie Sally Bollywood Der Spaßverderber / Doowee unter Verdacht F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Auf der Geburtstagsfeier für seinen kleinen Sohn Louis läuft für den berühmten DJ Fluff Daffy alles schief. Die Bühne bricht zusammen, ein Kaninchen verschwindet und ein Glücksrad zerschellt an einem Baum. Jemand scheint die Party sabotieren zu wollen. Aber wer ist der mysteriöse Spaßverderber? Sally und Doowee haben alle Hände voll zu tun, um den Fall aufzuklären. 2. Geschichte: Doowee nimmt an einer Archäologie-AG teil. Bei Ausgrabungen stößt er auf eine uralte Urne. Kurze Zeit später wird die Urne geklaut. Als am Tatort Spuren von Doowee gefunden werden, gerät er unter Verdacht etwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Zu allem Überfluss zerstreiten sich Sally und Doowee auch noch und so muss Sally gegen ihren eigenen Kollegen ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6