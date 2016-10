RTL2You 06:10 bis 07:00 Dokusoap Berlin - Tag & Nacht D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Meike erkennt Lindas Potential und stellt sie für ihre Agentur ein. Gemeinsam mit Marcel gehen sie am Abend feiern. Linda entwickelt zunehmend Interesse an dem smarten Künstler, vermutet jedoch, dass er eher an Meike Interesse hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lutz Schweigel (Joe Möller), Patrick Günther (Marcel Nowak), Falko Ochsenknecht (Ole Peters), Marcel Maurice Neue (Karsten ?Krätze? Rätze), Katrin Hamann (Peggy Heidmann), Frank Winter (Piet Berger), Fernando Jose della Vega (Fabrizio Valenta), Anne Wünsc Originaltitel: Berlin - Tag & Nacht

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 305 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 65 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 65 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 65 Min.