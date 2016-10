RTL2You 16:05 bis 17:00 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Über Bruce USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Bruce und die Familie sprechen über seine Entscheidung, öffentlich als die Frau zu leben, als die er sich schon immer fühlte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Disick (Himself) Caitlyn Jenner (Himself) Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Kylie Jenner (Herself) Khloé Kardashian (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians

