RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Fashion Week hautnah D 2016 16:9 HDTV Merken Sophias Tag wird stressig, erst muss sie sich ein Outfit aussuchen bei Guido Maria Kretschmers Atelier, dann wird sie für eine Fashion Show gestylt. Es gibt coole Bilder vom Catwalk mit Natascha Ochsenknecht und Tochter Cheyenne. Roxi braucht einen neuen Bikini, ob sie den passenden findet? Auch Lina ist im Shoppingwahn in Los Angeles. Luisa arbeitet weiterhin fleißig ihre To do Liste ab und trifft später auf Daniels Großfamilie. Filiz ergattert einen wichtigen Modeljob und zeigt uns ihren Kleiderschrank. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

