RTL2You 07:00 bis 07:50 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Shooting mit Drohne am Bodensee D 2016 16:9 HDTV Merken Sophia macht sich auf dem Weg nach Berlin zur Fashion Week, doch beim ersten Event greift sie mit ihrem Outfit daneben. Filiz verrät, was sie beruflich vorhat, Roxi zeigt beim professionellen Fotoshooting, wie sexy Stand Up Paddling sein kann. Warum Luisa''s Pechsträhne sie fast zum Weinen bringt und welche coole L.A. Locations Lina ihren Followerinnen zeigt, das seht ihr in dieser Folge. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

