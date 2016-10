Nick 21:00 bis 21:25 Comedyserie Victorious The Wood USA 2011 Merken Die TV-Produzenten Kyle und Mick wollen eine Reality-Show mit dem Titel "The Wood" drehen. Das Casting dafür gewinnen Tori, Jade, Beck und Andre. Die vier müssen jedoch schnell feststellen, dass es bei der Show nicht um wahre Ereignisse geht. Es werden verschiedene Szenen so zusammengeschnitten, dass ein völlig neuer Zusammenhang entsteht und so mehr Pepp in die Sache kommt. Ob das gut geht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Justice (Tori Vega) Leon Thomas III (Andre Harris) Matt Bennett (Robbie Shapiro) Elizabeth Gillies (Jade) Ariana Grande (Cat) Avan Jogia (Beck) Daniella Monet (Trina Vega) Originaltitel: Victorious Regie: David Kendall Drehbuch: Dan Schneider Musik: Michael Corcoran