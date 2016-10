Slovenija 1 20:05 bis 21:55 Drama Barbara D 2012 20 40 60 80 100 Merken DDR, Sommer 1980: Die junge Ärztin Barbara hat einen Ausreiseantrag gestellt. Kurz darauf wird sie strafversetzt, aus der Hauptstadt in ein kleines Krankenhaus tief in der Provinz, weitab von allem. Jörg, ihr Geliebter aus dem Westen, arbeitet an der Vorbereitung ihrer Flucht, die Ostsee ist eine Möglichkeit. Barbara wartet. Die neue Wohnung, die Nachbarn, der Sommer und das Land, all das berührt sie nicht mehr. Sie arbeitet in der Kinderchirurgie unter der Leitung ihres neuen Chefs Andre, aufmerksam und sorgsam gegenüber den Patienten, distanziert zu den Kollegen. Andre verwirrt sie. Sein Vertrauen in ihre beruflichen Fähigkeiten, seine Fürsorge, sein Lächeln. Warum deckt er ihr Engagement für die junge Ausreißerin Stella? Ist er auf sie angesetzt? Ist er verliebt? Barbara beginnt die Kontrolle zu verlieren. Über sich, über ihre Pläne, über die Liebe. Der Tag ihrer geplanten Flucht, zu Jörg, steht kurz bevor.Hochspannend und emotional, dicht und ganz gegenwärtig erzählt Christian Petzold von Menschen, die sich mit größter Wachheit begegnen; von einer Wahrheit, die es nicht ohne die Lüge gibt, und der Liebe, die vor sich selber auf der Hut ist; von der Freiheit zu gehen und der Freiheit zu bleiben. Zum herausragenden Ensemble gehören Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Jasna Fritzi Bauer, Mark Waschke und Rainer Bock. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Hoss (Barbara) Ronald Zehrfeld (André) Rainer Bock (Klaus Schütz) Christina Hecke (Assistenzärztin Schulze) Jasna Fritzi Bauer (Stella) Mark Waschke (Jörg) Peter Benedict (Gerhard) Originaltitel: Barbara Regie: Christian Petzold Drehbuch: Christian Petzold, Harun Farocki Kamera: Hans Fromm Musik: Stefan Will Altersempfehlung: ab 6