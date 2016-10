N24 Doku 05:35 bis 06:15 Magazin N24 Mystery Mythos Heiliger Gral Mythos Heiliger Gral D 2014 Merken Miriam Pede geht geheimnisvollen Phänomenen auf den Grund. In dieser Folge begibt sie sich auf die Suche nach dem Heiligen Gral: Hat der Geheimbund der Illuminati sich wie in Dan Browns Roman verschworen, die Wahrheit zu hüten? Welche Hinweise stecken tatsächlich in Leonardo da Vincis berühmtem Gemälde des letzten Abendmahls? War der Maler ein Gralshüter? Und was wussten die Nazis über den Verbleib des Kelches, der seinem Finder das ewige Leben schenkt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Miriam Pede Originaltitel: N24 Mystery