Volleyball Beach-Volleyball Highlights Expo Antalya Champions Cup Obwohl es draußen vom Wetter her herbstlich zugeht, pritschen, baggern und schmettern Deutschlands Top-Beach-Volleyball-Teams munter weiter. Allerdings: in wärmeren Gegenden wie zum Beispiel der Türkei. Beim Expo Antalya Champions Cup kämpfen jeweils vier Frauen- und Herrenteams in der türkischen Urlaubsregion um den Turniersieg. Unter anderem wird auch das Olympia-Team sowie Deutsche Meisterschafts-Duo Markus Böckermann und Lars Flüggen bei dem Event aufschlagen. Bei den Damen treten u.a. die Smart-Beach-Tour-Erfolgsduos Cinja Tillmann/Katharina Schillerwein und Sabrina Karnbaum/Natascha Niemczyk gegeneinander an. Sky zeigt die Highlights des Turniers an der türkischen Riviera.