Sky Sport Austria 11:00 bis 13:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Red Bull Salzburg - SK Puntigamer Sturm Graz, 10. Runde Stereo 16:9 HDTV Tabellenführer Sturm Graz ist bei Meister und Verfolger Red Bull Salzburg gefordert. Mit einem 3:0 gegen den WAC bauten die Steirer ihren Vorsprung auf vier Zähler auf den Zweiten aus. Top-Torjäger Deni Alar drückt auf die Euphoriebremse: "Es ist schön, dass wir nach neun Runden Erster sind, nächste Woche geht's nach Salzburg, da fängt es wieder bei null an und wir müssen konzentriert bleiben." Nach der 7:1-Demonstration im Pokal bei Regionalligist SC Mannsdorf kam der Titelverteidiger nicht über ein 0:0 in Altach hinaus. "Wir können nicht zufrieden sein", meinte RBS-Kapitän Jonatan Soriano, "aber trotzdem haben wir einen Punkt in Altach geholt und wenn du nicht gut spie.