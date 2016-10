RTS Deux 18:00 bis 18:45 Sonstiges Bones Une vie rêvée USA 2011 Merken Booth et Brennan vivent ensemble et attendent leur enfant, la grossesse de Brennan étant à son troisième trimestre. Ceci perturbe les capacités de raisonnement de l'anthropologue sur une affaire de meurtre, une femme qui après un traumatisme, a eu de graves problèmes psychologiques. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance «Bones» Brennan) David Boreanaz (Agent Seeley Booth) T.J. Thyne (Dr. Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Dr. Camille Saroyan) John Francis Daley (Dr. Lance Sweets) Michael Grant Terry (Wendell Bray) Originaltitel: Bones Regie: Ian Toynton Drehbuch: Hart Hanson, Kathy Reichs, Stephen Nathan, Keith Foglesong Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth Altersempfehlung: ab 12