Spiegel Geschichte 21:55 bis 22:50 Dokumentation Die Nummer, die ich trage ISR 2012 Stereo 16:9 Merken Ungefähr 400.000 Menschen wurden in Auschwitz und seinen Nebenlagern ihrer Identität beraubt, indem sie tätowiert wurden. Nur wenige von ihnen sind heute noch am Leben. Die Dokumentation zeigt, wie aus der Häftlingsnummer eine unmenschliche Symbolik entstand, aber auch die realen Auswirkungen, die dieser "Stempel" für die Betroffenen in den Folgejahren des Krieges hatte. Vera Rosenzweig und Zoka Levy haben den Holocaust überlebt. Ihre Häftlingsnummer erinnert bis heute an diese schreckliche Zeit. Die Ziffern und Buchstaben sind Teil ihres Lebens geworden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Numbered Regie: Uriel Sinai, Dana Doron