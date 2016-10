Spiegel Geschichte 12:40 bis 13:35 Dokumentation Rassismus - Die Geschichte einer Ideologie Die fatalen Folgen GB 2007 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Auswirkungen des Rassismus im 19. und 20. Jahrhundert: Überall auf der Welt finden sich Spuren von Verwüstung und Völkermord - die fatalen Folgen einer Politik, an die man sich in Europa nur ungern erinnert. Millionen Menschen wurden Opfer des Sklavenhandels und einer kolonialistischen und imperialistischen Politik. Im Gespräch mit Experten und anhand von alten Aufnahmen und Dokumenten zeigt der Film, dass rassistische Ideologien und das weltpolitische Machtstreben der Europäer in der Konsequenz zu den Gräueltaten im 20. Jahrhundert führten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Racism: A History