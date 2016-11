AXN 01:25 bis 02:15 Krimiserie The Shield Task Force USA 2006 16:9 Merken Nach dem Verschwinden von Kleavons Schwester Fatima setzt Claudette alles daran, um Kleavon zu einem Geständnis zu bringen. Kavanaugh vermutet, dass Vic das Geld einer armenischen Gang unter dem Strike Team aufgeteilt hat. Vic gibt Corrine die Erlaubnis mit Kavanaugh zu kooperieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) Michael Jace (Officer Julien Lowe) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: Dean White Drehbuch: Adam E. Fierro, Emily Lewis Kamera: Richard Cantu Altersempfehlung: ab 16