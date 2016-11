AXN 22:35 bis 23:25 Krimiserie The Shield Die Schwachstelle USA 2006 16:9 Merken Kavanaugh setzt seine Hoffnung auf Vics Erzfeind Antwon Mitchell. Er soll ihm dabei behilflich sein, Vic zur Strecke zu bringen. Doch Antwon fordert eine hohe Gegenleistung für seine Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) Michael Jace (Officer Julien Lowe) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: D. J. Caruso Drehbuch: Shawn Ryan, Scott Rosenbaum Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16