AXN 01:20 bis 02:10 Krimiserie The Shield Zugriff USA 2006 16:9 Merken Kavanaugh ist frustriert, dass Lemonheads geheimen Tonaufzeichnungen noch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht haben. Um Vic endlich hinter Gitter bringen zu können, installiert er ein weiteres Abhörgerät. Vic kommt währenddessen dem illegalen Handel mit abgelaufenen Medikamenten auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) Michael Jace (Officer Julien Lowe) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: Phillip G. Atwell Drehbuch: Kurt Sutter, Renee Palyo Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16