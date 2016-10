AXN 22:35 bis 23:25 Krimiserie The Shield Unter Druck USA 2006 16:9 Merken Kavanaugh ermittelt unerschütterlich weiter. Er befragt Danny zum Vater ihres Kindes und konfrontiert Corrine damit, dass es sich dabei um Vic handeln könnte. Der Serienkiller schlägt erneut zu. Becca wird bewusst, dass Vic ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) Michael Jace (Officer Julien Lowe) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: Michael Chiklis Drehbuch: Charles H. Eglee, Ted Griffin Kamera: Ron Schmidt Altersempfehlung: ab 16

