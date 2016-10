AXN 01:55 bis 02:40 Krimiserie The Shield Verrat an Mackey USA 2006 16:9 Merken Dutch und Claudette untersuchen den brutalen Mord an einer schwangeren Frau. Der ungeborener Säugling wurde aus ihrem Bauch entfernt. Die Spannungen zwischen Julien und Tina halten an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) Michael Jace (Officer Julien Lowe) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: Guy Ferland Drehbuch: Elizabeth Craft, Sarah Fain Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16