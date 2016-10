AXN 21:50 bis 22:35 Krimiserie The Shield Kinderhandel USA 2008 16:9 Merken Vic stößt bei der Suche nach einem Vergewaltiger auf einen Kinder-Sex-Sklavenhandel. Lemonhead ist auf Kavanaughs Befehl hin weiterhin verwanzt, was die Arbeit des Strike Teams erheblich erschwert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) Michael Jace (Officer Julien Lowe) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: Stephen T. Kay Drehbuch: Scott Rosenbaum, Glen Mazzara Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16