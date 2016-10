AXN 02:15 bis 03:05 Krimiserie The Shield Das Böse USA 2008 16:9 Merken Vic nimmt zusammen mit dem Strike Team den Kampf gegen eine brutale salvadorianische Gang auf, die mehrere Morde auf dem Gewissen hat. Kavanaugh übt Druck auf Lemonhead aus. Er zwingt ihn dazu, alle Gespräche innerhalb des Strike Teams aufzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) Michael Jace (Officer Julien Lowe) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: Guy Ferland Drehbuch: Adam E. Fierro, Charles H. Eglee Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16

