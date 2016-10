Slovenija 1 15:05 bis 17:00 Komödie A Shot in the Dark USA, GB 1964 Nach dem Bühnenstück von Harry Kurnitz und Marcel Achard 20 40 60 80 100 Merken Der Chauffeur des Millionärs Ballon wird tot aufgefunden. Alle Indizien deuten auf das Dienstmädchen Maria als Täterin. Inspector Closeau glaubt an ihre Unschuld, vermutet aber, dass sie etwas verheimlicht. Deshalb heftet er sich an die Fersen der schönen Frau. Doch nichts läuft nach Plan. Der Ermittler verbreitet wie gewohnt Chaos und treibt seinen Chef, Charles Dreyfus, zur Verzweiflung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sellers (Jacques Clouseau) Elke Sommer (Maria Gambrelli) George Sanders (Benjamin Ballon) Herbert Lom (Charles Dreyfus) Tracy Reed (Dominique Ballon) Graham Stark (Hercule LaJoy) Moira Redmond (Simone) Originaltitel: A Shot in the Dark Regie: Blake Edwards Drehbuch: Blake Edwards, Marcel Achard, William Peter Blatty, Harry Kurnitz Kamera: Christopher Challis Musik: Henry Mancini