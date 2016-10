France 3 23:30 bis 01:25 Sonstiges La vie secrète des chansons Message personnel F 2015 Stereo 16:9 Merken André Manoukian raconte, avec émotion et tendresse, les secrets des plus grands succès de la chanson française contemporaine. Au piano, il propose de découvrir les histoires étonnantes, émouvantes ou magiques qui se cachent derrière ces morceaux. Il a recueilli de nouvelles confidences auprès des plus grands artistes : Véronique Sanson, Patrick Bruel, Juliette Gréco, Yves Duteil, Maxime le Forestier, Pierre Barouh ou encore Arno. Histoires d'amour, rencontres restées secrètes, blessures ou souvenirs d'enfance, messages à un parent, événements rééls : autant de sources d'inspiration pour les compositeurs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: André Manoukian Regie: Fabrice Michelin