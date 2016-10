France 3 23:35 bis 00:30 Sonstiges Patrick Buisson, le mauvais génie F 2016 Stereo 16:9 Merken A travers des témoignages de journalistes et de personnalités politiques, le documentaire évoque le parcours de Patrick Buisson. Les deux réalisatrices s'interrogent sur sa légitimité à s'immiscer aussi profondément dans la politique française sans être freiné par personne, bien qu'étant un authentique idéologue d'extrême droite. Comment, drapé dans le costume d'un spécialiste de l'opinion, des couloirs des rédactions aux plateaux de télévision, a-t-il ainsi pu accéder au rang de conseiller du candidat de la droite républicaine, puis du président Nicolas Sarkozy - Retour sur l'itinéraire de cet homme, dont la vie a été parsemée de ruptures et de trahisons. In Google-Kalender eintragen Regie: Tancrède Ramonet