Le dernier des injustes F, A 2013

En 2012, Claude Lanzmann revient à Theresienstadt, une ancienne forteresse tchèque devenue ghetto "modèle" par la volonté d'Adolf Hitler et Adolf Eichmann. Alors qu'il prépare le film documentaire "Shoah", qui sortira en 1985, le documentariste rencontre Benjamin Murmelstein, le dernier président du Conseil juif de ce ghetto, pendant une semaine à Rome en 1975. Seul "doyen des juifs" à n'avoir pas été tué durant la guerre (les nazis les éliminaient systématiquement), Murmelstein réussit pendant sept ans à faire émigrer 121 000 juifs et à éviter l'annihilation du camp. Devenu rabbin, Murmelstein se souvient de tout et dresse un tableau terrifiant de l'époque...

Schauspieler: Benjamin Murmelstein (Himself) Claude Lanzmann (Himself/Interviewer) Originaltitel: Le dernier des injustes Regie: Claude Lanzmann Drehbuch: Claude Lanzmann