France 3 22:45 bis 23:35 Sonstiges Après la guerre, la guerre continue 1945-1950 F 2015 Stereo 16:9 Merken Images de liesse populaire, résistants qui traversent fièrement Paris, jeunes femmes qui se jettent au cou des libérateurs. Voilà ce qu'on retient souvent de l'étrange période qui s'ouvre à la Libération. Pourtant, après de longues années de guerre et d'occupation, la France ne s'est pas relevée comme un seul homme. Vengeances, rancoeurs et division sur fond de misère et de ruines : cet après-guerre dévoile une France encore en guerre avec elle-même. Composé d'archives colorisées et d'entretiens, ce documentaire entend déconstruire le mythe des lendemains qui chantent pour faire un portrait juste de la France d'après-guerre. In Google-Kalender eintragen Regie: Grégoire Kauffmann, Emmanuel Blanchard