France 3 20:55 bis 21:45 Sonstiges Un village français Derrière le mur F 2014 Stereo 16:9 Merken Automne 1945. La guerre est achevée en France, où stationnent désormais des troupes américaines. Si la paix est revenue, procès et règlements de compte s'enchaînent. A Villeneuve, l'ancien maire Daniel Larcher et le sous-préfet Servier se retrouvent au tribunal, où ils doivent répondre de leurs actes pendant l'Occupation. D'autre part, Jules Bériot doit abandonner son poste de maire, après l'invalidation des élections municipales. Démobilisé, Antoine Loriot retrouve Geneviève et la promesse d'un avenir commun, tandis qu'Hortense, très seule malgré la présence de Daniel, semble doucement s'enfoncer dans la folie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Renucci (Daniel Larcher) Audrey Fleurot (Hortense Larcher) Thierry Godard (Raymond Schwartz) Emmanuelle Bach (Jeannine Schwartz) Cyril Couton (Servier) François Loriquet (Jules Bériot) Olivier Soler (Antoine Loriot) Originaltitel: Un village français Regie: Jean-Philippe Amar Drehbuch: Frédéric Krivine